«Атлетик» примет «Вильярреал» в матче 31-го тура испанской Ла Лиги.  Поединок состоится 12 апреля в Бильбао.  Начало в 22:00 мск.

«Атлетик» имеет 38 очков.  Клуб редко имеет успех, поскольку выиграл только в одном из последних пяти матчей в турнире.  Сейчас «баски» занимают 11-е место, однако победа позволит им подняться в первую половину таблицы.

«Вильярреал» ведет с «Атлетико» борьбу за бронзу.  Сегодня «желтые» могут оторваться от «матрасников» на 4 очка, если одержат победу.  При этом в Бильбао «Вильярреал» не побеждает с 2018 года.  Удастся ли гостям прервать эту серию?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

  • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.75.
  • Букмекеры дают больше шансов «Атлетику» — 2.05 против 3.60, на ничью можно поставить за 3.50.
  • ИИ считает, что в этом матче победит «Атлетик», а счет составит 3:0.

