8 апреля состоится матч полуфинала Пути регионов Кубка России, в котором «Зенит» будет принимать «Спартак». Встреча команд стартует в 20:45 по мск.
«Зенит» выиграл последние 5 матчей, набрав хорошую форму. Питерцы борются за чемпионский титул с «Краснодаром», поэтому у них есть шанс оформить «золотой дубль». В прошлых раундах турнира «Зенит» прошел «Балтику» (1:0) и «Динамо» Мх (1:0).
«Спартак» выиграли 4 из 5 последних матчей во всех турнирах. В Путь регионов «красно-белые» попали после того, как в четвертьфинале Кубка России уступили «Динамо» с общим счетом 3:5.
В нынешнем сезоне «Спартак» ни разу не выиграл у «Зенита». Была ничья 2:2 и победа «сине-бело-голубых» со счетом 2:0.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры: 2.29 на победу «Зенита», 3.45 на ничью, 3.30 на победу «Спартака», 1.67 и 2.22 на проход команд в финал.
Трансляция матча
