8 апреля состоится матч полуфинала Пути регионов Кубка России, в котором «Зенит» будет принимать «Спартак». Встреча команд стартует в 20:45 по мск.

«Зенит» выиграл последние 5 матчей, набрав хорошую форму. Питерцы борются за чемпионский титул с «Краснодаром», поэтому у них есть шанс оформить «золотой дубль». В прошлых раундах турнира «Зенит» прошел «Балтику» (1:0) и «Динамо» Мх (1:0).

«Спартак» выиграли 4 из 5 последних матчей во всех турнирах. В Путь регионов «красно-белые» попали после того, как в четвертьфинале Кубка России уступили «Динамо» с общим счетом 3:5.

В нынешнем сезоне «Спартак» ни разу не выиграл у «Зенита». Была ничья 2:2 и победа «сине-бело-голубых» со счетом 2:0.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.51. Советуем также ознакомиться с более смелым прогнозом редакции с коэффициентом 5.00.

Букмекеры: 2.29 на победу «Зенита», 3.45 на ничью, 3.30 на победу «Спартака», 1.67 и 2.22 на проход команд в финал.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Зенит» — «Спартак» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Сделать просмотр ещё увлекательнее поможет небольшая ставка — проверено тысячами болельщиков. Подобрать букмекера можно в нашем специальном рейтинге.

И да — ставки должны приносить радость, а не головную боль. Ставьте только то, что не жалко проиграть.