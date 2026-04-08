8 апреля в Москве состоится первый финальный матч Кубка России, в котором «Динамо» будет принимать «Краснодар». Начало игры в 18:15 мск.

В предыдущем раунде «Динамо» противостояло «Спартаку» и смогло одержать убедительную победу благодаря удачной игре дома (5:2). Сегодня москвичи примут более стабильного и сложного оппонента в лице «Краснодара», который возглавляет турнирную таблицу РПЛ.

Сам «Краснодар» в прошлом раунде совершил камбэк. Потерпев поражение в первом матче от ЦСКА (1:3), «быки» на своем поле разгромили «армейцев» 4:0, благодаря чему и вышли в финал турнира.

В этом сезоне команды встретятся в четвертый раз, причем для «Краснодара» сегодня может быть седьмая победа подряд над «Динамо».

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.09.

Букмекеры: 2.55 на победу «Динамо», 2.75 на победу «Краснодара», 3.65 на ничью.

Прямую трансляцию матча «Динамо» — «Краснодар» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Знаете, чем отличается просмотр со ставкой от обычного? Каждый угловой вызывает учащённый пульс. Если хотите попробовать — вот наш проверенный рейтинг букмекеров.

Только не забывайте золотое правило: ставки — это развлечение, а не бизнес-план. Будьте разумны.