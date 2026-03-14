Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью дисквалифицирован на два матча за оскорбления в адрес соперника и конфликт с помощником тренера «Порту».

Это решение связано с инцидентом в матче против «Порту», который завершился ничьей 2:2. В воскресенье, 8 марта, Моуринью получил красную карточку и вступил в спор с Лучо Гонсалесом, ассистентом тренера «Порту». Об этом информирует ESPN.

Португальская федерация футбола приняла два дисциплинарных решения, которые временно отстраняют 63-летнего специалиста от участия в следующих двух играх «Бенфики».

«Бенфика» планирует обжаловать вынесенные в четверг, 12 марта, решения, считая их несправедливыми и необоснованными.