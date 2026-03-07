В 25-м туре Бундеслиги «Лейпциг» примет «Аугсбург». Матч состоится 7 марта в 17:30 по мск.

«Лейпциг» ведет гонку со «Штутгартом», чтобы вернуть себе место в зоне Лиги чемпионов. Пока что «быки» ее проигрывают в 2-очковым отставанием, но в этом туре все может измениться, если хозяева снова выиграют. В прошлом туре они победили «Гамбург» 2:1 и продлили свою беспроигрышную серию до четырех матчей.

«Аугсбург» продолжает удивлять. В трех турах подряд «фуггеры» одержали победу. Они обыграли «Кельн» (2:0), «Вольфсбург» (3:2) и «Хайденхайм» (1:0). После этой серии команда набрала 31 очко и вышла на 9-е место в таблице.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.71.

Букмекеры предлагают 1.36 на победу «Лейпцига», 5.75 на ничью, 7.86 на победу «Аугсбурга».

Прогноз ИИ: победа «Лейпцига» со счетом 4:2.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Лейпциг» — «Аугсбург» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Хотите добавить остроты просмотру? Загляните в наш рейтинг букмекеров — даже символическая ставка превращает обычный матч в настоящий триллер.

Но помните: ставки — это про эмоции, а не про доход. Играйте в удовольствие и в рамках своего бюджета.