«Хайденхайм» примет «Хоффенхайм» в матче 25-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча команд состоится 7 марта на «Войт-Арене». Начало в 17:30 мск.

«Хоффенхайм» показывает результаты выше ожидаемых. Команда набрала 46 очков, с которыми теперь идет на третьей позиции. В последних турах гости потеряли немного очков, сыграв вничью с «Кельном» и проиграв «Санкт-Паули». Чтобы удержаться в зоне Лиги чемпионов, команде сегодня нужна победа.

При таком раскладе «Хайденхайму», который практически не побеждает в этом сезоне, будет крайне сложно набрать хоть какие-то очки. За 5 туров хозяева разжились лишь ничьей. Но даже в случае успеха, «Хайденхайму» не удастся покинуть последнее место.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.05.

Коэффициенты букмекеров: 5.71 на победу «Хайденхайма», 1.54 на победу «Хоффенхайма», 4.71 на ничью.

Искусственный интеллект предсказал победу «Хоффенхайма» с минимальным счетом 1:0.

