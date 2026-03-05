5 марта на «Парк Олимпик Лион» состоится матч 1/4 финала Кубка Франции между «Лионом» и «Лансом». Старт поединка в 23:10 по мск.

«Лион» накануне проиграл две встречи в Лиге 1. «Ткачи» уступили 1:3 «Страсбуру» и со счетом 2:3 проиграли «Марселю». В Кубке Франции самым серьезным соперником до этого был «Лилль» (2:1). В прошлом раунде хозяева разобрались с «Лавалем» (2:0).

«Ланс» также без побед уже два матча подряд. Клуб проиграл «Монако» 2:3, после чего довольствовался лишь ничьей со «Страсбуром» (1:1). В 1/8 финала Кубка Франции гости со счетом 4:2 обыграли «Труа».

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.45.

Букмекеры: 2.87 и 2.47 они дают на команд в матче, котировки 2.04 и 1.81 они предлагают на проход «Лиона» и «Ланса» в полуфинал.

Прогноз ИИ: «Лион» и «Ланс» сыграют нулевую ничью.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Лион» — «Ланс» смотрите на LiveCup.Run.

