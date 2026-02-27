В 24-м туре Бундеслиги «Аугсбург» и «Кельн» сыграют друг против друга на «ВВК Арене». Старт матча в 22:30 мск.

«Аугсбург» после двух побед подряд разжился 28 очками. Сейчас «фуггеры» занимают 10-е место и находятся в 9 баллах от зоны вылета. В прошлом поединке хозяева со счетом 3:2 победили «Вольфсбург», а перед этим со счетом 1:0 выиграли у «Хайденхайма».

«Кельн» уже третий матч без побед. «Козлы» проиграли «Штутгарту» (1:3) и «Лейпицгу» (1:2), хотя смогли добиться ничьи с «Хоффенхаймом» (2:2). После этого команда имеет 24 очка и находится на 12-й позиции в таблице.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.20.

Букмекеры считают фаворитом «Аугсбург» — 2.29 против 3.25, за 3.42 можно поставить на ничью.

Прогноз искусственного интеллекта: «Аугсбург» победит со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Аугсбург» — «Кельн» смотрите на LiveCup.Run.

