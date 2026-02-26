26 февраля в Штутгарте состоится матч 1/16 финала плей-офф Лиги Европы, в котором «Штутгарт» будет принимать «Селтик». Старт поединка в 20:45 мск.

В прошлый раз «Штутгарт» без труда разобрался с «Селтиком» на выезде, выиграв 4:1. Этот результат поставил под угрозу дальнейшее участие «кельтов» в плей-офф.

Отыграть такую разницу гостям будет непросто. Ситуацию усложняет хорошая домашняя форма «Штутгарта», который в этом сезоне проиграл лишь в двух матчах на своем поле во всех турнирах.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.94.

Букмекеры дают такие коэффициенты: 1.38 на победу «Штутгарта», 7.24 на победу «Селтика», 31.0 на то, что гости смогут преодолеть стадию 1/16 финала.

ИИ уверен, что «Штутгарт» выиграет со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Штутгарт» — «Селтик» смотрите на LiveCup.Run.

