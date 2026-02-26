26 февраля «Генк» и загребское «Динамо» проведут ответный матч в 1/16 финала Лиги Европы. Начало встречи в 23:00 мск.

Победителем первого матча стал «Генк», который выиграл со счетом 3:1. Для «Динамо» поражение стало вторым подряд и четвертым в пяти последних матчах Лиги Европы.

Будут ли бельгийцы рисковать и раскрываться, имея преимущество в счете? Скорее всего, что этим займется «Динамо». Как бы там ни было, результат не такой уже и катастрофический, поэтому команды должны порадовать футболом.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.12.

Букмекеры дают 2.44 на победу «Генка», 3.02 на победу «Динамо», коэффициенты на проход команд в 1/8 финала составляют 1.07 и 9.00.

Прогноз ИИ: матч закончится победой «Динамо» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Генк» — «Динамо» З смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Хотите добавить остроты просмотру? Загляните в наш рейтинг букмекеров — даже символическая ставка превращает обычный матч в настоящий триллер.

Но помните: ставки — это про эмоции, а не про доход. Играйте в удовольствие и в рамках своего бюджета.