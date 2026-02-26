26 февраля «Ференцварош» и «Лудогорец» будут решать, кому достанется путевка в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА. Команды начнут в 20:45 мск.

В прошлом венгерском дерби «Ференцварош» и «Лудогорец» результативностью не удивили, но победителя выявить смогли. Сейчас перевес на стороне «Лудогорца». Клуб выиграл 2:1. Тем не менее преимущество шаткое, поэтому самое интересное еще впереди.

В нынешнем сезоне команды провели 4 очных матча. Лишь в одном «Лудогорцу» удалось победить. Две победы на счету «Ференцвароша». Также была одна ничья. Восстановят ли гости баланс?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.16.

Букмекеры дают 1.56 и 5.95 на победу команд в матче, на проход в 1/8 финала цифры составляют 1.84 и 2.01.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ференцварош» — «Лудогорец» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Сделать просмотр ещё увлекательнее поможет небольшая ставка — проверено тысячами болельщиков. Подобрать букмекера можно в нашем специальном рейтинге.

И да — ставки должны приносить радость, а не головную боль. Ставьте только то, что не жалко проиграть.