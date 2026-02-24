24 февраля «Ньюкасл» примет «Карабах» на «Сент-Джеймс Парк» в матче 1/16 финала плей-офф Лиги чемпионов. Начало игры в 23:00 мск.
«Ньюкасл» уничтожил соперника в первой встрече, которая закончилась со счетом 6:1 в его пользу. По сути это значит, что еврокубковая сказка «Карабаха» подходит к концу. Можно верить в чудо, но это явно не тот случай.
Но стоит ли ждать такой же крупной победы «сорок» в этот раз? На выходных команда Эдди Хау провела непростой матч с «Ман Сити» в АПЛ, который проиграла 1:2. Хозяева явно потратили много сил и сегодня у них нет необходимости нестись вперед за рекордами.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.93.
- Букмекеры ожидают, что «Ньюкасл» уверенно доведет дело до конца: 1.15 на хозяев, 15.7 на гостей, 47.0 на проход «Карабаха» в 1/8 финала.
- ИИ предсказывает «Ньюкаслу» победу со счетом 3:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Ньюкасл» — «Карабах» смотрите на LiveCup.Run.
И да — ставки должны приносить радость, а не головную боль. Ставьте только то, что не жалко проиграть.