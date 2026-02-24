24 февраля в Мадриде состоится ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Брюгге». Старт поединка в 20:45 мск.
Первый матч закончился результативной ничьей, которую мало кто ожидал увидеть. Команды закончили со счетом 3:3. Это заставляет верить, что предстоящая встреча будет не менее интересной.
В последних четырех матчах «Атлетико» было забито как минимум 3 мяча. Учитывая, что команда Диего Симеоне уже не первую игру достаточно много пропускает, шансы будут и у «Брюгге». Выльется ли это в очередной размен голами?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.80.
- Котировки букмекеров: 1.41 и 7.54 на победу команд в матче, 1.20 и 4.83 на их проход в 1/8 финала.
- ИИ считает, что «Атлетико» победит со счетом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Атлетико» — «Брюгге» смотрите на LiveCup.Run.
