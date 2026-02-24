24 февраля в Мадриде состоится ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Брюгге». Старт поединка в 20:45 мск.

Первый матч закончился результативной ничьей, которую мало кто ожидал увидеть. Команды закончили со счетом 3:3. Это заставляет верить, что предстоящая встреча будет не менее интересной.

В последних четырех матчах «Атлетико» было забито как минимум 3 мяча. Учитывая, что команда Диего Симеоне уже не первую игру достаточно много пропускает, шансы будут и у «Брюгге». Выльется ли это в очередной размен голами?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.80.

Котировки букмекеров: 1.41 и 7.54 на победу команд в матче, 1.20 и 4.83 на их проход в 1/8 финала.

ИИ считает, что «Атлетико» победит со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Атлетико» — «Брюгге» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

