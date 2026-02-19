«Лудогорец» примет «Ференцварош» в матче 1/16 финала плей-офф Лиги Европы. Встреча состоится 19 февраля и начнется в 23:00 мск.

«Лудогорец» в последнем матче турнира минимально выиграл у «Ниццы», что позволило ему набрать 10 очков и выйти в плей-офф с 10-й позиции. Сейчас команда идет на серии из пяти побед.

«Ференцварош» занял 12-ю позиции с 15 баллами на счету. Последним результатом гостей является крупное поражение от «Ноттингем Форест» со счетом 0:4. Пока что оно единственное в турнире для команды. Помимо этого у «Ференцвароша» было 4 победы и 3 ничьи.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.75.

Котировки букмекеров: 2.70 на победу «Лудогорца», 3.25 на ничью, 2.70 на победу «Ференцвароша».

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Лудогорец» — «Ференцварош» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Знаете, чем отличается просмотр со ставкой от обычного? Каждый угловой вызывает учащённый пульс. Если хотите попробовать — вот наш проверенный рейтинг букмекеров.

Только не забывайте золотое правило: ставки — это развлечение, а не бизнес-план. Будьте разумны.