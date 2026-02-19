В матче 1/16 финала Лиги Европы загребское «Динамо» и «Генк» будут выяснять сильнейшего. Игра состоится 19 февраля в 20:45 мск на стадионе «Максимир».

Команды по-разному выступили в Этапе лиги. «Динамо» был в шаге от того, чтобы покинуть турнир и в итоге финишировал всего в одном пункте от 25-й позиции. «Генку» не хватило совсем немного, чтобы оказаться в топ-8.

«Динамо» в последнем поединке турнира проиграл 0:2 «Мидтьюлланну», а «Генк» со счетом 2:1 выиграл у «Мальме». В целом хозяева имеют 3 победы, ничью и 4 поражения. У гостей 5 побед, ничья и 2 поражения. Между собой в этом сезоне они не встречались.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.25.

Коэффициенты букмекеров: 1.96 на победу «Динамо», 3.95 на победу «Генка», 3.50 на ничью.

Искусственный интеллект предсказал ничью со счетом 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Динамо» З — «Генк» смотрите на LiveCup.Run.

