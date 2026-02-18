18 февраля в Баку состоится матч 1/16 финала Лиги чемпионов, в котором «Карабах» будет принимать «Ньюкасл». Старт встречи в 20:45 по мск.

«Карабах» стал открытием этой Лиги чемпионов. Несмотря на низкие шансы команда все же смогла пробиться в плей-офф, выиграв 3 поединка на Этапе лиги. Клуб обыграл «Копенгаген», «Бенфику», «Айнтрахт» и добился ничьи с «Челси». Хозяева — темная лошадка турнира, которая может выстрелить в любой момент.

«Ньюкасл» закончил Этап лиги с 4 победами, 2 ничьими и 2 поражениями. В последнем туре ЛЧ «сороки» сыграли 1:1 с ПСЖ. После этого у команды Эдди Хау было 5 матчей в Англии, 3 из которых они проиграли. На данный момент у «Ньюкасла» две победы подряд. Он прошел в 1/8 финала Кубка Англии, выиграв 3:1 у «Астон Виллы», а также победили «Тоттенхэм» 2:1 в матче АПЛ.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.05.

Коэффициенты букмекеров: 6.80 на победу «Карабаха», 5.40 на ничью, 1.40 на победу «Ньюкасла».

Искусственный интеллект считает, что «Ньюкасл» выиграет со счетом 4:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Карабах» — «Ньюкасл» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Хотите добавить остроты просмотру? Загляните в наш рейтинг букмекеров — даже символическая ставка превращает обычный матч в настоящий триллер.

Но помните: ставки — это про эмоции, а не про доход. Играйте в удовольствие и в рамках своего бюджета.