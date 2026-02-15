«Аугсбург» и «Хайденхам» сыграют в 22-м туре Бундеслиги.  Матч запланирован на 15 февраля 17:30 мск.

«Аугсбург» — один из кандидатов на попадание в зону вылета.  Команда находится в пяти баллах от 17-й строчки.  При этом в последнее время «фуггеры» немного прибавили.  В пяти турах у них только одно поражение от «Майнца», а главным результатом безусловно стала победа над «Баварией» (2:1).

«Хайденхайм» не безнадежен, но все же находится в крайне сложном положении.  Имея 13 очков на счету, команда занимает последнее место в таблице.  До зоны плей-офф гостям на сегодня не хватает шести баллов.  А набирать команда их не спешит.  В последних матчах «Хайденхайм» потерпел три поражения подряд, при чем на выезде клуб проиграл больше всего.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

  • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.30.
  • Котировки букмекеров: «Аугсбург» — фаворит за 1.72, на ничью можно поставить за 3.70, на победу «Хайденхайма» — за 3.85.
  • Прогноз ИИ: «Аугсбург» выиграет со счетом 2:0.

Трансляция матча

