«Аугсбург» и «Хайденхам» сыграют в 22-м туре Бундеслиги. Матч запланирован на 15 февраля 17:30 мск.

«Аугсбург» — один из кандидатов на попадание в зону вылета. Команда находится в пяти баллах от 17-й строчки. При этом в последнее время «фуггеры» немного прибавили. В пяти турах у них только одно поражение от «Майнца», а главным результатом безусловно стала победа над «Баварией» (2:1).

«Хайденхайм» не безнадежен, но все же находится в крайне сложном положении. Имея 13 очков на счету, команда занимает последнее место в таблице. До зоны плей-офф гостям на сегодня не хватает шести баллов. А набирать команда их не спешит. В последних матчах «Хайденхайм» потерпел три поражения подряд, при чем на выезде клуб проиграл больше всего.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.30.

Котировки букмекеров: «Аугсбург» — фаворит за 1.72, на ничью можно поставить за 3.70, на победу «Хайденхайма» — за 3.85.

Прогноз ИИ: «Аугсбург» выиграет со счетом 2:0.

