15 февраля в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» «Арсенал» примет «Уиган» в матче 1/16 финала Кубка Англии. Старт встречи в 19:30 мск.

«Арсенал» является однозначным фаворитом этого поединка. «Канониры» в хорошей форме. У них 5 матчей без поражений, 4 из которых они выиграли. Нет никаких предпосылок, что сегодня коллектив Микеля Артеты подарит команде из Первой лиги путевку в 1/8 финала.

«Уиган» понимает, что ему мало что светит в этом матче. «Обручи» откровенно провалили последний месяц в чемпионате, проиграв 4 матча подряд, поэтому дальнейшее участие команды в Кубке Англии находится под огромным вопросом.

Прогнозы и ставки

информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.15.

Коэффициенты букмекеров: 1.05 на победу «Арсенала», 1.01 на его проход в 1/8 финала, 35.0 на победу «Уигана» и 15.0 на его проход дальше.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Арсенал» — «Уиган» смотрите на LiveCup.Run.

Главное — относитесь к ставкам как к развлечению, а не как к источнику заработка.