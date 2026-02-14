14 февраля в 24-м туре Ла Лиги запланирован поединок «Хетафе» и «Вильярреала».  Команды встретятся на стадионе «Колизей».  Игра начнется в 18:15 мск.

У «Хетафе» после 23 туров 26 очков на счету.  Три пункта команда набрала в прошлом туре, обыграв «Алавес».  Это была первая победа хозяев за последние 5 матчей турнира и седьмая за весь сезон.

«Вильярреал» с 45 очками замыкает топ-4.  «Желтые» имеют роскошь терять очки, пока отрыв от «Бетиса» составляет более 5 пунктов.  Однако свою безвыигрышную серию гости все же прервали, разгромив «Эспаньол» 4:1.  Фаворит явно захочет начать победную серию.  Удастся ли ему это сделать?

  • Эксперты LiveSport. Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.33.
  • Букмекеры считают фаворитом «Вильярреал» — 3.50 на победу хозяев, 2.30 на победу гостей, 3.05 на ничью.
  • Прогноз ИИ: «Хетафе» выиграет матч со счетом 1:0.

