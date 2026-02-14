14 февраля в 24-м туре Ла Лиги запланирован поединок «Хетафе» и «Вильярреала». Команды встретятся на стадионе «Колизей». Игра начнется в 18:15 мск.

У «Хетафе» после 23 туров 26 очков на счету. Три пункта команда набрала в прошлом туре, обыграв «Алавес». Это была первая победа хозяев за последние 5 матчей турнира и седьмая за весь сезон.

«Вильярреал» с 45 очками замыкает топ-4. «Желтые» имеют роскошь терять очки, пока отрыв от «Бетиса» составляет более 5 пунктов. Однако свою безвыигрышную серию гости все же прервали, разгромив «Эспаньол» 4:1. Фаворит явно захочет начать победную серию. Удастся ли ему это сделать?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport. Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.33.

Букмекеры считают фаворитом «Вильярреал» — 3.50 на победу хозяев, 2.30 на победу гостей, 3.05 на ничью.

Прогноз ИИ: «Хетафе» выиграет матч со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Хетафе» — «Вильярреал» смотрите на LiveCup. Run.

