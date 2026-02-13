13 февраля на стадионе «Рейскорс Граунд» состоится поединок 1/16 финала Кубка Англии, в котором «Рексем» примет «Ипсвич». Старт встречи в 22:45 мск.
«Рексем» в прошлом раунде сотворил сенсацию, выбив из турнира «Ноттингем Форест». Клуб Райана Рейнольдса выиграла в серии пенальти. «Ипсвич» одолел куда более простого соперника, в роли которого был «Блэкпул». «Трактористы» выиграли 2:1.
В нынешнем сезоне команды выступают в одном дивизионе и они уже успели пересечься. В конце ноября «Ипсвич» и «Рексем» разошлись нулевой ничьей. Будет ли эта игра такой же скучной?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.04.
- Котировки букмекеров: 2.92 на победу «Рексема», 2.50 на победу «Ипсвича», 2.05 и 1.81 на проход команд в следующий раунд.
Трансляция матча
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.