13 февраля на стадионе «Рейскорс Граунд» состоится поединок 1/16 финала Кубка Англии, в котором «Рексем» примет «Ипсвич». Старт встречи в 22:45 мск.

«Рексем» в прошлом раунде сотворил сенсацию, выбив из турнира «Ноттингем Форест». Клуб Райана Рейнольдса выиграла в серии пенальти. «Ипсвич» одолел куда более простого соперника, в роли которого был «Блэкпул». «Трактористы» выиграли 2:1.

В нынешнем сезоне команды выступают в одном дивизионе и они уже успели пересечься. В конце ноября «Ипсвич» и «Рексем» разошлись нулевой ничьей. Будет ли эта игра такой же скучной?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.04.

Котировки букмекеров: 2.92 на победу «Рексема», 2.50 на победу «Ипсвича», 2.05 и 1.81 на проход команд в следующий раунд.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Рексем» — «Ипсвич» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.