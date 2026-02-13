Дортмундская «Боруссия» примет «Майнц» в матче 22-го тура Бундеслиги. Команды встретятся 13 февраля на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Начало встречи в 22:30 мск.
«Боруссия», несмотря на наличие «Баварии», является лучшей командой Бундеслиги на данный момент. «Шмели» выиграли 5 последних матчей в турнире, чего не удалось никому больше. Тем не менее от баварцев хозяева отстают на 6 пунктов, поэтому им нужно продолжать свой подъем.
«Майнц» просто так сдаваться не будет. Команда неплохо показала себя в последних матчах. Выиграв 3 поединка подряд, она набрала 21 очко и теперь находится в 4 очках от зоны вылета. Удастся ли гостям развить успех или же «Боруссия» в очередной раз возьмет верх?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.86.
- Коэффициенты букмекеров: 1.64 на победу «Боруссии», 4.29 на ничью, 5.18 на победу «Майнца».
- Прогноз ИИ: «Боруссия» выиграет со счетом 3:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Боруссия» Д — «Майнц» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.