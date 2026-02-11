11 февраля на «Ренато Даль'Ара» в Болонья состоится матч 1/4 финала Кубка Италии между «Болоньей» и «Лацио». Старт встречи в 23:00 мск.

«Болонья» проиграла два последних матча. «Борзые» уступили 0:3 «Милану» и 0:1 «Парме». В целом форма команды оставляет желать лучшего. За последние 5 игр у нее 3 поражения и только одна победа.

«Лацио» не знает поражений уже третий матча подряд. «Римляне» сыграли вничью с «Лечче» (0:0) и «Ювентусом» (2:2), а также выиграли у «Дженоа» (3:2). Стоит также отметить беспроигрышную серию гостей на выезде, состоящую из двух побед и трех ничьих.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.10.

Котировки букмекеров: 2.22 на победу «Болоньи», 3.20 на ничью, 3.75 на победу «Лацио».

Прогноз ИИ: «Болонья» победит со счетом 2:0.

