«Кельн» и «Лейпциг» встретятся в матче 21-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча состоится 8 февраля на стадионе «Рейн Энерги». Начало в 17:30 мск.
В прошлый раз «Кельн» принимал «Вольфсбург», у которого по итогу выиграл со счетом 1:0. Так команда отреагировала на поражение от «Фрайбурга». Набрав после прошлого тура 23 очка, «козлы» занимают 10-е место в таблице, но могут подняться и на девятую.
«Лейпциг» не справился с «Майнцом». Коллектив Оле Вернера проиграл 1:2, тем самым начав безвыигрышную серию. Тем не менее сегодня у «быков» есть шанс ее прервать. Команда в последнее время неплохо играет против «Кельна». Он выиграла 3 матча подряд. В этом случае победа принесет гостям 39 очков и 4-е место в таблице.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.10.
- Котировки букмекеров: 3.50 на победу «Кельна», 3.95 на ничью, 1.96 на победу «Лейпцига».
- Прогноз ИИ: будет ничья со счетом 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Кельн» — «Лейпциг» смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.