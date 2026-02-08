«Кельн» и «Лейпциг» встретятся в матче 21-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча состоится 8 февраля на стадионе «Рейн Энерги». Начало в 17:30 мск.

В прошлый раз «Кельн» принимал «Вольфсбург», у которого по итогу выиграл со счетом 1:0. Так команда отреагировала на поражение от «Фрайбурга». Набрав после прошлого тура 23 очка, «козлы» занимают 10-е место в таблице, но могут подняться и на девятую.

«Лейпциг» не справился с «Майнцом». Коллектив Оле Вернера проиграл 1:2, тем самым начав безвыигрышную серию. Тем не менее сегодня у «быков» есть шанс ее прервать. Команда в последнее время неплохо играет против «Кельна». Он выиграла 3 матча подряд. В этом случае победа принесет гостям 39 очков и 4-е место в таблице.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.10.

Котировки букмекеров: 3.50 на победу «Кельна», 3.95 на ничью, 1.96 на победу «Лейпцига».

Прогноз ИИ: будет ничья со счетом 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Кельн» — «Лейпциг» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.