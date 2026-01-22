Матч 7-го тура Лиги Европы между «Янг Бойз» и «Лионом» состоится 22 января в швейцарском Берне, начало в 20:45 мск.
Сегодня у «Янг Бойз» непростая задача. Команде нужно набрать очки, но противостоять ей будет лидер турнирной таблицы — «Лион». В прошлом туре швейцарцы смогли с трудом победить «Лилль», но перед этим проиграли «Астон Вилле» и ПАОКу, показав свою слабость перед сложными оппонентами.
«Лион» выиграл 5 матчей в 6 турах. Клуб имеет 13 забитых и 3 пропущенных мяча, что дает лучшую разницу среди всех участников турнира. Имея 15 очков в активе, «ткачи» уже в этом туре могут решить вопрос с выходом в плей-офф. Удастся ли им?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.28.
- Котировки букмекеров: 4.60 на победу «Янг Бойз», 4.00 на ничью, 1.72 на победу «Лиона».
- Прогноз искусственного интеллекта: команды не забьют, матч завершится нулевой ничьей.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Янг Бойз» — «Лион» смотрите на LiveCup.Run.
