Матч 7-го тура Лиги Европы между «Янг Бойз» и «Лионом» состоится 22 января в швейцарском Берне, начало в 20:45 мск.

Сегодня у «Янг Бойз» непростая задача. Команде нужно набрать очки, но противостоять ей будет лидер турнирной таблицы — «Лион». В прошлом туре швейцарцы смогли с трудом победить «Лилль», но перед этим проиграли «Астон Вилле» и ПАОКу, показав свою слабость перед сложными оппонентами.

«Лион» выиграл 5 матчей в 6 турах. Клуб имеет 13 забитых и 3 пропущенных мяча, что дает лучшую разницу среди всех участников турнира. Имея 15 очков в активе, «ткачи» уже в этом туре могут решить вопрос с выходом в плей-офф. Удастся ли им?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.28.

Котировки букмекеров: 4.60 на победу «Янг Бойз», 4.00 на ничью, 1.72 на победу «Лиона».

Прогноз искусственного интеллекта: команды не забьют, матч завершится нулевой ничьей.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Янг Бойз» — «Лион» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.