В матче 21-го тура Серии А «Пиза» будет принимать «Аталанту» на стадионе «Арена Гарибальди». Событие состоится 16 января в 22:45 мск.

«Пиза» находится в зоне вылета и нуждается в победе, однако у команды всего один позитивный результат. Дома у коллектива 4 поражения подряд, в период которых хозяева ни разу не забили.

«Аталанта» в хорошей форме. У нее 3 победы и 4 виктории в последних 5 турах Серии А. Команда рвется в зону еврокубков, поэтому заинтересована набирать очки в матчах с заведомо слабыми оппонентами. В прошлый раз «Пиза» смогла добиться ничьи 1:1. Оступится ли «Аталанта» в этот раз?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.10.

«Аталанта» является фаворитом букмекеров за 1.54, на победу «Пизы» они дают 6.20, на ничью — 4.10.

Искусственный интеллект считает, что «Пиза» снова удержит ничью, но на этот раз нулевую.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Пиза» — «Аталанта» смотрите на LiveCup.Run.

Прямую трансляцию матча «Пиза» — «Аталанта» смотрите на LiveCup.Run.

