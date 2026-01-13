13 января «Мева Арена» в Майнце примет матч 17-го тура Бундеслиги, в котором сыграют «Майнц» и «Хайденхайм». Старт встречи в 22:30 мск.

«Майнц» переживает непростые времена — кадровые проблемы, неудачи в Бундеслиге. Команда до сих пор пасет задних в чемпионате. Сейчас у нее 9 очков. На данный момент хозяева имеют лишь одну победу.

«Хайденхайм» идет на предпоследней позиции. В случае поражения клуб может опуститься на самое дно, так как имеет худшую разницу мячей, чем «Майнц». Для гостей сегодня очень важный матч. Победа позволит им побороться за выход из зоны вылета. В последних двух матчах в Майнце «Хайденхайму» везло. Повезет ли сегодня?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.90.

Котировки букмекеров высоко оценивают шансы «Майнца» на успех — 1.80 против 4.70, на ничью они дают 3.80.

Прогноз ИИ: матч завершится нулевой ничьей.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Майнц» — «Хайденхайм» смотрите на LiveCup.Run.

