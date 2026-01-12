12 января на «Парк-де-Пренс» состоится парижское дерби, в котором ПСЖ сыграет с «Парижем» за путевку в 1/16 финала Кубка Франции. Начало матча в 23:10 мск.

ПСЖ в хорошем настроении после победы в Суперкубке Франции. Подопечные Луиса Энрике обыграли «Марсель» 3:1 и продлили свою победную серию до пяти игр.

По идее у ПСЖ не должно быть проблем с «Парижем». 4 января клуб переиграл соперника в очном матче Лиги 1. За все время между ними было 3 встречи. Итог — ничья и 2 победы ПСЖ. Улучшит ли чемпион эту статистику?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.95.

Букмекеры дают такие котировки: 1.15 на победу ПСЖ, 15.5 на победу «Парижа», 1.10 и 6.80 они предлагают на проход в следующий раунд.

Прогноз ИИ: ПСЖ победит в матче со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча ПСЖ — «Париж» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.