12 января на «Парк-де-Пренс» состоится парижское дерби, в котором ПСЖ сыграет с «Парижем» за путевку в 1/16 финала Кубка Франции. Начало матча в 23:10 мск.
ПСЖ в хорошем настроении после победы в Суперкубке Франции. Подопечные Луиса Энрике обыграли «Марсель» 3:1 и продлили свою победную серию до пяти игр.
По идее у ПСЖ не должно быть проблем с «Парижем». 4 января клуб переиграл соперника в очном матче Лиги 1. За все время между ними было 3 встречи. Итог — ничья и 2 победы ПСЖ. Улучшит ли чемпион эту статистику?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.95.
- Букмекеры дают такие котировки: 1.15 на победу ПСЖ, 15.5 на победу «Парижа», 1.10 и 6.80 они предлагают на проход в следующий раунд.
- Прогноз ИИ: ПСЖ победит в матче со счетом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча ПСЖ — «Париж» смотрите на LiveCup.Run.
