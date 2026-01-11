11 января в Кубке Франции состоится поединок «Лилля» и «Лиона». Команды сыграют на «Пьер Моруа», начало в 23:00 мск.

«Лилль» накануне поединка потерпел поражение от «Ренна» в чемпионате Франции. В этот раунд Кубка Франции команда прошла благодаря победе над клубом «Луситанс». Дома хозяева играют неплохо. У них 4 победы 5 матчах на «Пьер Моруа» и поражение от «Ренна» стало первым за несколько месяцев.

«Лион» ведет серию из четырех побед. В последнем матче клуб выиграл у «Монако» в Лиге 1, а перед этим разгромил «Сен-Сир Коллонжу» в матче Кубка Франции. Победив «Монако», «Лион» сумел немного исправить свою гостевую серию, в которой у него только 2 победы в 5 матчах.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.33.

Букмекеры считают «Лилль» фаворитом за 2.25, на победу «Лиона» можно поставить за 3.15, на проход команд дальше можно за 1.67 и 2.20.

Искусственный интеллект предсказал командам ничью 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Лилль» — «Лион» смотрите на LiveCup.Run.

