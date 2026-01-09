В первом раунде Кубка Англии встретятся «Рексем» и «Ноттингем Форест». Команды сыграют 9 января на «Рейскорс Граунд». Старт поединка в 22:30 мск.
«Рексем» делает успехи в Чемпионшипе. Команда одержала 4 победы подряд, победив «Шеффилд Юнайтед», «Престон», «Блэкберн» и «Дерби». Отдельного внимания требует домашняя серия хозяев. Дома они не проигрывают уже 7 поединков, 5 из которых завершились победой.
«Ноттингем Форест» ждет непростой выезд. Однако «лесникам» некуда деваться. Они плохо играют в АПЛ. Кубок Англии — хорошая возможность немного улучшить положение. В прошлом сезоне команде удалось дойти до полуфинала и лишь «Ман Сити» смог ее остановить. В последнем поединке сезона «Ноттингем» обыграл «Вест Хэм». Будет ли у гостей вторая победа подряд?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.80.
- Букмекеры дают 4.05 на победу «Рексема», 1.92 — на победу «Ноттингем Форест», за 2.85 и 1.43 можно поставить на проходной или другой команды в следующий раунд.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Рексем» — «Ноттингем Форест» смотрите на LiveCup.Run
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.