В первом раунде Кубка Англии встретятся «Рексем» и «Ноттингем Форест». Команды сыграют 9 января на «Рейскорс Граунд». Старт поединка в 22:30 мск.

«Рексем» делает успехи в Чемпионшипе. Команда одержала 4 победы подряд, победив «Шеффилд Юнайтед», «Престон», «Блэкберн» и «Дерби». Отдельного внимания требует домашняя серия хозяев. Дома они не проигрывают уже 7 поединков, 5 из которых завершились победой.

«Ноттингем Форест» ждет непростой выезд. Однако «лесникам» некуда деваться. Они плохо играют в АПЛ. Кубок Англии — хорошая возможность немного улучшить положение. В прошлом сезоне команде удалось дойти до полуфинала и лишь «Ман Сити» смог ее остановить. В последнем поединке сезона «Ноттингем» обыграл «Вест Хэм». Будет ли у гостей вторая победа подряд?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры дают 4.05 на победу «Рексема», 1.92 — на победу «Ноттингем Форест», за 2.85 и 1.43 можно поставить на проходной или другой команды в следующий раунд.

Трансляция матча

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.