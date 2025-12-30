В матче 3-го тура Кубка африканских наций сборные Танзании и Туниса будут выяснять сильнейшего. Поединок группы С состоится 30 декабря в 19:00 мск.
После двух туров Тунис имеет 3 очка, Танзания — одно. Сегодня номинальных гостей устроит ничья, тогда как Танзании нужна только победа. Главная проблема в том, что «Звезды нации» не выигрывают уже 9 поединков во всех турнирах, а на КАН смогли добиться лишь ничьи с Угандой.
Сборная Туниса — одна из самых результативных команд турнира на данный момент. Поможет ли ей это в борьбе за путевку плей-офф, узнаем в предстоящем поединке.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.95.
- Букмекеры дают 8.00 на победу Танзании, 1.55 на победу Туниса.
- Искусственный интеллект сделал ставку на победу Туниса со счетом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Танзания — Тунис смотрите на LiveCup.Run.
