В матче 3-го тура Кубка африканских наций сборные Танзании и Туниса будут выяснять сильнейшего. Поединок группы С состоится 30 декабря в 19:00 мск.

После двух туров Тунис имеет 3 очка, Танзания — одно. Сегодня номинальных гостей устроит ничья, тогда как Танзании нужна только победа. Главная проблема в том, что «Звезды нации» не выигрывают уже 9 поединков во всех турнирах, а на КАН смогли добиться лишь ничьи с Угандой.

Сборная Туниса — одна из самых результативных команд турнира на данный момент. Поможет ли ей это в борьбе за путевку плей-офф, узнаем в предстоящем поединке.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры дают 8.00 на победу Танзании, 1.55 на победу Туниса.

Искусственный интеллект сделал ставку на победу Туниса со счетом 2:1.

Трансляция матча

