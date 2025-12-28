В 17-м туре чемпионата Италии «Кремонезе» примет «Наполи». Матч состоится 28 декабря в Кремоне. Старт в 17:00 мск.

«Наполи» в прошлом туре потерпел поражение от «Удинезе» и будет стремиться к тому, чтобы исправить ситуацию. «Кремонезе» не очень хорошо выступает дома, поскольку за 7 поединков выиграл только дважды. При таком раскладе гости имеют неплохие шансы на успех.

В последних матчах в Серии А «Наполи» исправно громил соперника с разницей как минимум в 3 мяча. Удастся ли неаполитанцам повторить успех и набрать 34 очка в чемпионате?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.73.

Букмекеры предлагают 6.90 на победу «Кремонезе» и 1.58 на победу «Наполи».

Искусственный интеллект считает, что «Наполи» одержит скромную победу со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Кремонезе» — «Наполи» смотрите на LiveCup.Run.

