В 17-м туре чемпионата Италии «Кремонезе» примет «Наполи». Матч состоится 28 декабря в Кремоне. Старт в 17:00 мск.
«Наполи» в прошлом туре потерпел поражение от «Удинезе» и будет стремиться к тому, чтобы исправить ситуацию. «Кремонезе» не очень хорошо выступает дома, поскольку за 7 поединков выиграл только дважды. При таком раскладе гости имеют неплохие шансы на успех.
В последних матчах в Серии А «Наполи» исправно громил соперника с разницей как минимум в 3 мяча. Удастся ли неаполитанцам повторить успех и набрать 34 очка в чемпионате?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.73.
- Букмекеры предлагают 6.90 на победу «Кремонезе» и 1.58 на победу «Наполи».
- Искусственный интеллект считает, что «Наполи» одержит скромную победу со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Кремонезе» — «Наполи» смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.