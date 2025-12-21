«Хайденхайм» примет «Баварию» в матче 15-го тура немецкой Бундеслиги. Поединок состоится 21 декабря в 19:30 мск.
Непобедимая «Бавария» сыграет против аутсайдера Бундеслиги, который в этом туре может покинуть зону вылета даже в случае ничьи. Мюнхенцы редко отпускают соперников. Она выиграла 12 из 14 поединков в турнире и лишь дважды сыграла вничью.
Удастся ли «Хайденхайму» избежать разгрома? В прошлый раз на том самом месте — на «Войт-Арене» — баварцы выиграли 4:0. В этом сезоне у команды Венсана Компани уже 51 забитый мяч и только 11 пропущенных. У нее есть все шансы оторваться от дортмундской «Боруссии» на 9 очков.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.
- «Бавария» — фаворит букмекеров за 1.14, на победу «Хайденхайма» они предлагают 17.0.
- Прогноз ИИ — победа «Баварии» со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Хайденхайм» — «Бавария», статистику и составы команд смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.