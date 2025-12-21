«Хайденхайм» примет «Баварию» в матче 15-го тура немецкой Бундеслиги. Поединок состоится 21 декабря в 19:30 мск.

Непобедимая «Бавария» сыграет против аутсайдера Бундеслиги, который в этом туре может покинуть зону вылета даже в случае ничьи. Мюнхенцы редко отпускают соперников. Она выиграла 12 из 14 поединков в турнире и лишь дважды сыграла вничью.

Удастся ли «Хайденхайму» избежать разгрома? В прошлый раз на том самом месте — на «Войт-Арене» — баварцы выиграли 4:0. В этом сезоне у команды Венсана Компани уже 51 забитый мяч и только 11 пропущенных. У нее есть все шансы оторваться от дортмундской «Боруссии» на 9 очков.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.

«Бавария» — фаворит букмекеров за 1.14, на победу «Хайденхайма» они предлагают 17.0.

Прогноз ИИ — победа «Баварии» со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Хайденхайм» — «Бавария», статистику и составы команд смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.