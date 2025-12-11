«Янг Бойз» и «Лилль» проведут очный поединок в матче 6-го тура Лиги Европы. Событие состоится 11 декабря в 20:45 по мск.

«Янг Бойз» натерпелся в последних турах, проиграв «Астон Вилле» и ПАОКу. В активе команды 6 очков. такой результат позволяет «пчелам» бороться сегодня за место в зоне плей-офф.

Сможет ли «Янг Бойз» выстоять перед одной из лучших атак турнира? У хозяев 12 пропущенных мячей, и это один из худших результатов на данный момент. «Лилль» после разгрома загребского «Динамо» со счетом 4:0 почувствовал запах крови и попытается продолжить поход за головами.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.12.

Букмекеры: 5.10 на победу «Янг Бойз», 4.40 на ничью, 1.63 на победу «Лилля».

Искусственный интеллект: минимальная победа «Лилля» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Янг Бойз» — «Лилль» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.