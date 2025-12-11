«Янг Бойз» и «Лилль» проведут очный поединок в матче 6-го тура Лиги Европы. Событие состоится 11 декабря в 20:45 по мск.
«Янг Бойз» натерпелся в последних турах, проиграв «Астон Вилле» и ПАОКу. В активе команды 6 очков. такой результат позволяет «пчелам» бороться сегодня за место в зоне плей-офф.
Сможет ли «Янг Бойз» выстоять перед одной из лучших атак турнира? У хозяев 12 пропущенных мячей, и это один из худших результатов на данный момент. «Лилль» после разгрома загребского «Динамо» со счетом 4:0 почувствовал запах крови и попытается продолжить поход за головами.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.12.
- Букмекеры: 5.10 на победу «Янг Бойз», 4.40 на ничью, 1.63 на победу «Лилля».
- Искусственный интеллект: минимальная победа «Лилля» со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Янг Бойз» — «Лилль» смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.