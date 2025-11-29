Поединок 13-го тура Серии А «Милан» — «Лацио» состоится 29 ноября в Милане на стадионе «Сан-Сиро». Начало в 22:45 по мск.

«Милан» в хорошей форме, чтобы подтвердить статус одной из лучших команд лиги. «Россонери» в прошлом туре провели успешное дерби и подошли на расстояние двух очков к первой позиции.

Учитывая, что дома миланцы играют хорошо, «Лацио» будет сложно что-то противопоставить. «Римляне» в нынешнем сезоне не блещут результатами в гостевых поединках. Только одна победа в их активе. При этом если им удастся отобрать у «Милана» очки, то это будет третий поединок подряд без поражений против «дьяволов».

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.75.

Букмекеры: 1.68 на победу «Милана», 3.70 на ничью, 5.75 на победу «Лацио».

Искусственный интеллект: матч закончится со счетом 1:0 в пользу «Милана».

