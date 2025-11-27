27 ноября в Бирмингеме «Астон Вилла» примет «Янг Бойз» в матче 5-го тура Лиги Европы. Встреча пройдет на «Вилла Парк» и начнется в 20:45 мск.

«Янг Бойз» в этом матче нужна победа, однако соперник в лице «Астон Виллы» — это один из фаворитом всего турнира. Тем не менее поражение «вилланов» от «Гоу Эхед Иглс» показало, что у подопечных Уная Эмери тоже бывают неудачные дни и поэтому швейцарский клуб, как бы там ни было, имеет шансы на успех.

При этом есть один весомый фактор против. «Вилла» хорошо играет дома, и даже «Манчестер Сити» не удалось увезти от нее 3 очка. Если сегодня хозяева продлят свою удачную серию до четырех матчей, то смогут побороться за место в первой тройке.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru рассказали, сможет ли «Астон Вилла» закрепиться в зоне прямого попадания в плей-офф.

Букмекеры: «Астон Вилла» — фаворит за 1.21, на победу «Янг Бойз» ставки принимаются с котировкой 12.0.

Прогноз на матч от ИИ: игра завершится уверенной победой «Астон Виллы» со счетом 3:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Астон Вилла» — «Янг Бойз» смотрите на LiveCup.Run.

