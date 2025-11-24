«Сассуоло» и «Пиза» встретятся в матче 12-го тура Серии А, который состоится 24 ноября в 22:45 мск на «Мапей — Читта дель Триколоре» в Реджо-нель-Эмилия. Игра начнется в 22:45 по мск.
«Пиза» изо всех сил старается удалиться от зоны вылета. В последнем туре команда обыграла «Кремонезе» и набрала 9 очков, благодаря чему поднялась на 17-е место. Теперь гости встретят непростого оппонента, который может удивить.
«Сассуоло» сыграет после разгромной победы над «Аталантой», которая стала одним из самых неожиданных событий того тура. Последний очный матч закончился со счетом 1:0 в пользу «черно-зеленых». Удастся ли им закрепить успех?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.
- Котировки букмекеров: 2.11 на победу «Сассуоло», 4.10 на победу «Пизы».
- Искусственный интеллект предсказал победу «Сассуоло» со счетом 1:0.
Трансляция матча
На сайте LiveCup.Run можно посмотреть прямую трансляцию поединка «Сассуоло» — «Пиза», а также узнать стартовые составы и статистику команд.
