16 ноября в Честере на «Субару Парк» сборная США примет сборную Парагвая в рамках товарищеского спарринга, который начнется в 01:00 по московскому времени.

Штаты проведут первый матч спустя месяц, когда у них была победа над Австралией (2:1). Тогда коллектив Почеттино установил 3-матчевую серию без поражений и сегодня может добиться уже четвертого результата.

У Парагвая с победами не густо. В последних 5 матчах команда выиграла только однажды, обыграв Перу (1:0) в последнем матче отбора на чемпионат мира. Парагвайцы смогли завершить квалификацию в топ-6 и пройти на мундиаль без стыковых раундов.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.85.

Букмекеры предлагают 2.40 и 3.00 соответственно на победу команд в матче, за 3.25 они выставили ничью.

Искусственный интеллект предсказал США уверенную победу со счетом 4:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча США — Парагвай смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.