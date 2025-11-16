16 ноября в Честере на «Субару Парк» сборная США примет сборную Парагвая в рамках товарищеского спарринга, который начнется в 01:00 по московскому времени.
Штаты проведут первый матч спустя месяц, когда у них была победа над Австралией (2:1). Тогда коллектив Почеттино установил 3-матчевую серию без поражений и сегодня может добиться уже четвертого результата.
У Парагвая с победами не густо. В последних 5 матчах команда выиграла только однажды, обыграв Перу (1:0) в последнем матче отбора на чемпионат мира. Парагвайцы смогли завершить квалификацию в топ-6 и пройти на мундиаль без стыковых раундов.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.85.
- Букмекеры предлагают 2.40 и 3.00 соответственно на победу команд в матче, за 3.25 они выставили ничью.
- Искусственный интеллект предсказал США уверенную победу со счетом 4:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча США — Парагвай смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.