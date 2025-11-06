Матч 4-го тура Лиги Европы между «Динамо» Загреб и «Сельтой» состоится 6 ноября в 20:45 мск на стадионе «Максимир».

«Динамо» проведет второй домашний поединок в этом турнире. Ранее команда обыграла на своем поле «Фенербахче». В прошлом туре хозяева не смогли победить «Мальме» и довольствовались ничьей. Теперь у них 7 очков, но при этом они входят в первую восьмерку.

«Сельта» с 6 баллами всерьез настроена на топ-8. «Кельты» выиграли в последних двух турах ЛЕ. В их активе победы над «Ницце» и ПАОКом. Если взять все турниры, в которых выступает клуб, то получится серия из четырех побед. «Сельта» в хорошей форме и сегодня попытается взять 3 очка.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.88.

Букмекеры предлагают 2.67 и 2.75 на победу команд, за 3.35 можно поставить на ничью.

Искусственный интеллект прогнозирует победу «Сельты» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Динамо» З — «Сельта» смотрите на LiveCup.Run.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.