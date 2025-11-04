4 ноября в Лондоне «Тоттенхэм» примет «Копенгаген» в рамках поединка 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА. Встреча начнется в 23:00 по московскому времени.

После двух ничьих у «шпор» появилась возможность победить и добрать 3 очка к уже пяти набранным. Ранее хозяева выиграли у «Вильярреала», после чего сыграли вничью с «Буде-Глимт» и «Монако».

«Копенгаген» многообещающе начал, сыграв вничью 2:2 с «Байером», однако после команда посыпалась. Сначала она уступила «Карабаху», а затем не выдержала конкуренции с дортмундской «Боруссией».

«Тоттенхэм» явно сильнее своего оппонента, а злости хозяевам добавит два поражения подряд в последних матчах от «Ньюкасла» и «Челси».

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.30.

Букмекеры выставили 1.39 на победу «Тоттенхэма», 4.95 на ничью и 8.70 на победу «Копенгагена».

Искусственный интеллект предсказал победу «Тоттенхэма» со счетом 1:0.

Трансляция матча

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.