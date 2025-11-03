3 ноября в матче 10-го тура чемпионата Италии «Лацио» примет «Кальяри» на стадионе «Олимпико». Старт поединка в 22:45 по мск.
У «римлян» 12 очков и они занимают 13-е место в таблице. Перед игрой «лациале» не проигрывают уже 5 поединков. Последние матчи «Лацио» демонстрирует надежную игру в обороне, но при скромной атаке. В последних играх клуб разошелся нулевой с «Аталантой» и «Пизой», а также минимально выиграл у «Ювентуса».
«Кальяри» перед встречей не может выиграть уже 5 туров. «Сардинийцы» имеют 3 поражения и 2 ничьи. Клуб занимает 14-е место с 9 очками на счету. Гости в прошлом туре проиграли «Сассуоло» 1:2, а перед этим у них была ничья 2:2 с «Вероной».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.12.
- Букмекеры дают 1.65 на победу «Лацио» и 6.20 на победу «Кальяри».
- Искусственный интеллект считает, что победит «Лацио» со счетом 1:0.
Трансляция матча
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.