«Копенгаген» накануне поединка проиграл в чемпионате Дании. Клуб уступил «Бреннбю» 1:2. Поражение стало лишь вторым в сезоне. Датский коллектив провел довольно много матчей с момента старта сезоне, учитывая еще 3 раунда отбора Лиги чемпионов, где он одержал 4 победы и 2 ничьи.
«Байер» сыграет второй матч с новым тренером Каспером Хьюлманном. Под его руководством команда выиграла в прошлом туре Бундеслиги у «Айнтрахта», что можно считать хорошим знаком. «Леверкузенцы» в прошлом сезоне дошли до плей-офф, где остановились на стадии 1/8 финала.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- «Байер» ожидаемо фаворит букмекеров — 3.10 и 2.44 соответственно.
- Эксперты LiveSport выпустили прогноз с коэффициентом 1.80.
- ИИ прогнозирует нулевую ничью.
