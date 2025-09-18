18 сентября на «Паркен Стэдиум» в Копенгагене состоится матч первого тура Лиги чемпионов, в которомпримет. Начало встречи в 19:45 мск.

«Копенгаген» накануне поединка проиграл в чемпионате Дании. Клуб уступил «Бреннбю» 1:2. Поражение стало лишь вторым в сезоне. Датский коллектив провел довольно много матчей с момента старта сезоне, учитывая еще 3 раунда отбора Лиги чемпионов, где он одержал 4 победы и 2 ничьи.

«Байер» сыграет второй матч с новым тренером Каспером Хьюлманном. Под его руководством команда выиграла в прошлом туре Бундеслиги у «Айнтрахта», что можно считать хорошим знаком. «Леверкузенцы» в прошлом сезоне дошли до плей-офф, где остановились на стадии 1/8 финала.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

«Байер» ожидаемо фаворит букмекеров — 3.10 и 2.44 соответственно.

Эксперты LiveSport выпустили прогноз с коэффициентом 1.80.

ИИ прогнозирует нулевую ничью.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Копенгаген» — «Байер» смотрите на LiveCup.Run.

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.