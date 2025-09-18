1-й тайм Копенгаген — БайерОнлайн
    «Копенгаген» — «Байер»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Футбол Германии Байер Копенгаген
    18 сентября на «Паркен Стэдиум» в Копенгагене состоится матч первого тура Лиги чемпионов, в котором «Копенгаген» примет «Байер». Начало встречи в 19:45 мск.

    «Копенгаген» накануне поединка проиграл в чемпионате Дании. Клуб уступил «Бреннбю» 1:2. Поражение стало лишь вторым в сезоне. Датский коллектив провел довольно много матчей с момента старта сезоне, учитывая еще 3 раунда отбора Лиги чемпионов, где он одержал 4 победы и 2 ничьи.

    «Байер» сыграет второй матч с новым тренером Каспером Хьюлманном. Под его руководством команда выиграла в прошлом туре Бундеслиги у «Айнтрахта», что можно считать хорошим знаком. «Леверкузенцы» в прошлом сезоне дошли до плей-офф, где остановились на стадии 1/8 финала.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • «Байер» ожидаемо фаворит букмекеров — 3.10 и 2.44 соответственно.

    • Эксперты LiveSport выпустили прогноз с коэффициентом 1.80.

    • ИИ прогнозирует нулевую ничью.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Копенгаген» — «Байер» смотрите на LiveCup.Run.

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

