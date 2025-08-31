приметв очном матче 3-го тура испанской Примеры. Игра начнется в 22:30 по мск.

У команд разные задачи, но одна цель. «Райо» намерен победить, чтобы догнать зону еврокубков, а «Барселона» хочет 3 очка, чтобы сравняться с «Реалом», который сейчас лидирует в таблице.

Объективно «Барса» сейчас лучше. Она выиграла в двух турах с общим счетом 6:2, при этом за ней остались три очных поединка подряд с «Райо». Посмотрим, получится ли у нее воспользоваться своим преимуществом.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Коэффициенты букмекеров на игру: 6.75 на победу «Райо Вальекано», 5.20 на ничью, 1.45 на победу «Барселоны».

На сайте LiveSport доступен прогноз экспертов с коэффициентом 2.95.

Искусственный интеллект предсказала нулевую ничью.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Райо Вальекано» — «Барселона» смотрите на LiveCup.Run.

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.