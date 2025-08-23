ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Руслан ПименовРуслан Пименов: Болельщики думали, что мы пришли увольнять Осинькина
  • 13:15
    • Антон Миранчук стал игроком московского «Динамо»
  • 12:56
    • The Sun: Жозе Моуриньо интересен клубу Английской Премьер-лиги
  • 09:06
    • Сперцян может оказаться в «Атлетико»
  • 07:52
    • Куэста близок к переходу в «Спартак»
  • 07:00
    • Шнайдер вышла в финал турнира в Монтеррее
    Все новости спорта

    «Рубин» — «Спартак»: смотреть онлайн в прямом эфир

    Футбол РПЛ Футбол России Спартак Рубин Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    «Рубин» и «Спартак» встретятся в матче 6-го тура российской Премьер-лиги. Поединок стартует в 14:00 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Рубин» показал хорошие результаты на старте сезона РПЛ. «Бордовые» проиграли только в одном из пяти матче и набрали уже 10 очков. Они занимают 4-е место в таблице.

    «Спартак» выступает сейчас ниже ожиданий. «Красно-белые» не побеждают четвертый тур подряд и опустились на 13-е место. У них всего одна победа в сезоне.

    Календарь и таблица РПЛ

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры дают 3.55 на победу «Рубина» и 2.07 на победу «Спартака».

    • Эксперты LiveSport дали свой прогноз, по их мнению матч должен получиться результативным.

    • Искусственный интеллект ставит на победу «Спартака» с минимальным результатом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Рубин» — «Спартак» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Фрибет 130EURНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Тоттенхэм» вновь не проиграет «Ман Сити» на «Этихаде»?
  • «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • Ждем много голов
  • «Рубин» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • Смогут ли махачкалинцы сдержать атаку «Зенита»?
  • «Зенит» — «Динамо» Махачкала. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.08
  • Экспресс дня 23 августа
  • Сегодня в 22:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Рубин — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Зенит — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  2.85
  • Прогноз на матч Атлетико — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Динамо — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Локомотив — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Леванте — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сассуоло — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры