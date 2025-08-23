встретятся в матче 6-го тура российской Премьер-лиги. Поединок стартует в 14:00 мск.

«Рубин» показал хорошие результаты на старте сезона РПЛ. «Бордовые» проиграли только в одном из пяти матче и набрали уже 10 очков. Они занимают 4-е место в таблице.

«Спартак» выступает сейчас ниже ожиданий. «Красно-белые» не побеждают четвертый тур подряд и опустились на 13-е место. У них всего одна победа в сезоне.

Календарь и таблица РПЛ

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры дают 3.55 на победу «Рубина» и 2.07 на победу «Спартака».

Эксперты LiveSport дали свой прогноз, по их мнению матч должен получиться результативным.

Искусственный интеллект ставит на победу «Спартака» с минимальным результатом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Рубин» — «Спартак» смотрите на LiveCup.Run.

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.