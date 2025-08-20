В отличие от «Копенгагена» «Базель» сыграет первый поединок в этом отборе. Датский клуб провел уже два раунда. В прошлый раз гости разгромили «Мальме». Они всерьез настроены добиться выхода в групповой этап.
«Базель» и «Копенгаген» ранее не встречались. Это будет первая игра команд между собой.
- Букмекеры дают 2.47 на победу «Базеля» и 2.86 на победу «Копенгагена».
- Эксперты LiveSport рассчитывают на результативный поединок.
- Искусственный интеллект предсказал победу «Базеля» со счетом 2:1.
Прямую трансляцию матча «Базель» — «Копенгаген» смотрите на LiveCup.Run.
