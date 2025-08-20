20 августа на «Санкт-Якоб Парк»проведут первый поединок в рамках финального раунда квалификации Лиги чемпионов.

В отличие от «Копенгагена» «Базель» сыграет первый поединок в этом отборе. Датский клуб провел уже два раунда. В прошлый раз гости разгромили «Мальме». Они всерьез настроены добиться выхода в групповой этап.

«Базель» и «Копенгаген» ранее не встречались. Это будет первая игра команд между собой.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры дают 2.47 на победу «Базеля» и 2.86 на победу «Копенгагена».

Эксперты LiveSport рассчитывают на результативный поединок.

Искусственный интеллект предсказал победу «Базеля» со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Базель» — «Копенгаген» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Фрибет 130EUR Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.