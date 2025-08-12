Гости не оставили шансов сопернику на своем поле, выиграв матч 3:0. Это более чем комфортный задел на предстоящий поединок, который сильно увеличил шансы шотландского клуба на дальнейшую борьбу за групповой этап.
«Виктория» выиграла только 2 матча из 6 в этом сезоне. Против такого сложного соперника ей придется нелегко и эксперты считают, что у нее не так уж и много шансов.
- Коэффициенты букмекеров: 1.74 на победу «Виктории, 4.05 на ничью, 4.35 на победу "Рейнджерс".
- Прогноз экспертов: на LiveSport прогнозируют, что "Рейнджерс" вряд ли проиграет в ответном матче.
- Прогноз ИИ: победа гостей со счетом 1:0.
Прямую трансляцию матча "Виктория" — "Рейнджерс" смотрите на LiveCup.Run.
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.