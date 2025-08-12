Ответный матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов междусостоится 12 августа в 20:00 мск.

Гости не оставили шансов сопернику на своем поле, выиграв матч 3:0. Это более чем комфортный задел на предстоящий поединок, который сильно увеличил шансы шотландского клуба на дальнейшую борьбу за групповой этап.

«Виктория» выиграла только 2 матча из 6 в этом сезоне. Против такого сложного соперника ей придется нелегко и эксперты считают, что у нее не так уж и много шансов.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Коэффициенты букмекеров: 1.74 на победу «Виктории, 4.05 на ничью, 4.35 на победу "Рейнджерс".

Прогноз экспертов: на LiveSport прогнозируют, что "Рейнджерс" вряд ли проиграет в ответном матче.

Прогноз ИИ: победа гостей со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча "Виктория" — "Рейнджерс" смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 600EUR Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.