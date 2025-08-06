У обеих команд позади непростые стыки. «Лудогорец» прошел минское «Динамо» и «Риеку», однако в обоих случаях дело доходило до овертаймов. Так что болгары потратили довольно много сил на пути к этой стадии.
«Ференцварош» до этого встретился с армянским «Ноа». Гости выиграли оба поединка, но счет был близким — 6:4.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
«Лудогорцу» будет сложнее. Клуб положил много сил в предыдущих раундах, а «Ференцварош» крайне непростой соперник, который выиграл две последних очных встречи.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры так оценивают шансы команд: 2.39 на «Лудогорец», 3.15 на «Ференцварош», 3.20 на ничью.
- Эксперты LiveSport ждут от матча высокий тотал. Ставки на игру доступны в этом прогнозе.
- Искусственный интеллект предложил ставку на ничью 2:2.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Лудогорец» — «Ференцварош» смотрите на LiveCup.Run.
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