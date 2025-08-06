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    «Лудогорец» — «Ференцварош»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига чемпионов Лудогорец Ференцварош Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    6 августа в болгарском Разграде состоится поединок третьего раунда отбора Лиги чемпионов, в котором «Лудогорец» будет принимать «Ференцварош». Старт матча в 20:30 мск.

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    У обеих команд позади непростые стыки. «Лудогорец» прошел минское «Динамо» и «Риеку», однако в обоих случаях дело доходило до овертаймов. Так что болгары потратили довольно много сил на пути к этой стадии.

    «Ференцварош» до этого встретился с армянским «Ноа». Гости выиграли оба поединка, но счет был близким — 6:4.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    «Лудогорцу» будет сложнее. Клуб положил много сил в предыдущих раундах, а «Ференцварош» крайне непростой соперник, который выиграл две последних очных встречи.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры так оценивают шансы команд: 2.39 на «Лудогорец», 3.15 на «Ференцварош», 3.20 на ничью.

    • Эксперты LiveSport ждут от матча высокий тотал. Ставки на игру доступны в этом прогнозе.

    • Искусственный интеллект предложил ставку на ничью 2:2.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Лудогорец» — «Ференцварош» смотрите на LiveCup.Run.

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