6 августа в болгарском Разграде состоится поединок третьего раунда отбора Лиги чемпионов, в которомбудет принимать. Старт матча в 20:30 мск.

У обеих команд позади непростые стыки. «Лудогорец» прошел минское «Динамо» и «Риеку», однако в обоих случаях дело доходило до овертаймов. Так что болгары потратили довольно много сил на пути к этой стадии.

«Ференцварош» до этого встретился с армянским «Ноа». Гости выиграли оба поединка, но счет был близким — 6:4.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Лудогорцу» будет сложнее. Клуб положил много сил в предыдущих раундах, а «Ференцварош» крайне непростой соперник, который выиграл две последних очных встречи.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры так оценивают шансы команд: 2.39 на «Лудогорец», 3.15 на «Ференцварош», 3.20 на ничью.

Эксперты LiveSport ждут от матча высокий тотал. Ставки на игру доступны в этом прогнозе.

Искусственный интеллект предложил ставку на ничью 2:2.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Лудогорец» — «Ференцварош» смотрите на LiveCup.Run.

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