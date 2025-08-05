Македонскаяи азербайджанскийвстретятся в рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Матч стартует в 21:00 по мск.

«Шкендия» в прошлом раунде показала зубы и выбила из турнира румынский «Стяуа», который можно было считать фаворитом. Теперь «Карабаху» стоит опасаться.

«Карабах» без труда прошел «Шелбурн», выиграв два поединка. Для гостей это была легкая прогулка. Теперь им предстоит проверка, хотя эксперты считают азербайджанский клуб фаворитом пары.

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Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры предлагают такие котировки: 4.80 на «Шкендию», 1.63 на «Карабах», 3.80 на ничью.

Аналитики сайта LiveSport предложили две ставки на игру, с которыми можно ознакомиться здесь.

Искусственный интеллект предсказал победу «Карабаха» со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Шкендия» — «Карабах» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.