1-й таймМальме — КопенгагенОнлайн
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    «Мальме» — «Копенгаген»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига чемпионов Мальмё Копенгаген Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    5 августа «Мальме» примет «Копенгаген» в рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Матч стартует в 20:00 по мск.

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    Обе команды находятся в отличной форме. «Мальме» и «Копенгаген» выигрывают уже не первый матч подряд, так что это встреча двух серьезных соперников.

    «Мальме» в этой квалификации прошел «Иберию» и РФШ, выиграв все четыре поединка. «Копенгаген» не оставил шансов косовскому клубу «Дрита», также победив во всех двух играх.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Эксперты считают, что команды равны по силам и это может отразиться на результате.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры дают такие котировки: 2.58 на победу «Мальме» и «Копенгагена», 3.25 на ничью.

    • Эксперты LiveSport не ждут много голов и рассчитывают на равную игру. Подробнее здесь.

    • Искусственный интеллект ставит на ничью 1:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Мальме» — «Копенгаген» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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