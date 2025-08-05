Обе команды находятся в отличной форме. «Мальме» и «Копенгаген» выигрывают уже не первый матч подряд, так что это встреча двух серьезных соперников.
«Мальме» в этой квалификации прошел «Иберию» и РФШ, выиграв все четыре поединка. «Копенгаген» не оставил шансов косовскому клубу «Дрита», также победив во всех двух играх.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Эксперты считают, что команды равны по силам и это может отразиться на результате.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры дают такие котировки: 2.58 на победу «Мальме» и «Копенгагена», 3.25 на ничью.
- Эксперты LiveSport не ждут много голов и рассчитывают на равную игру. Подробнее здесь.
- Искусственный интеллект ставит на ничью 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Мальме» — «Копенгаген» смотрите на LiveCup.Run.
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