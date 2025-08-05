5 августаприметв рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Матч стартует в 20:00 по мск.

Обе команды находятся в отличной форме. «Мальме» и «Копенгаген» выигрывают уже не первый матч подряд, так что это встреча двух серьезных соперников.

«Мальме» в этой квалификации прошел «Иберию» и РФШ, выиграв все четыре поединка. «Копенгаген» не оставил шансов косовскому клубу «Дрита», также победив во всех двух играх.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Эксперты считают, что команды равны по силам и это может отразиться на результате.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры дают такие котировки: 2.58 на победу «Мальме» и «Копенгагена», 3.25 на ничью.

Эксперты LiveSport не ждут много голов и рассчитывают на равную игру. Подробнее здесь.

Искусственный интеллект ставит на ничью 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Мальме» — «Копенгаген» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.