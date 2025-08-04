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    «Ротор» — «Енисей». Онлайн, прямая трансляция.

    Онлайн-трансляция матче 3-го тура Первой лиги «Ротор» — «Енисей»

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    Егор Иванов
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    Егор Иванов
    В понедельник, 4 августа, состоится матч 3-го тура Первой лиги, в котором «Ротор» примет «Енисей». Начало игры — в 20:00 мск. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча.
    Футбол. Россия. Первая лига
    Ротор — Енисей 0:0
    Ротор: Никита Чагров, Максим Храмцов, Николай Покидышев, Вячеслав Бардыбахин, Никита Плотников, Сергей Макаров, Дмитрий Сасин, Даниил Фомин, Илья Сафронов, Кирилл Никишин, Александр Хохлачев Енисей: Егор Шамов, Александр Масловский, Bogatyrev N., Андреа Чуканов, Егор Иванов, Артур Гилязетдинов, Александр Надольский, Александр Канаплин, Андрей Мазурин, Ogienko R. (Иван Зазвонкин, 41'), Ratkovic L. Предупреждение: Николай Покидышев (5')

    Ход матча

    54' Сразу два удара наносит Макаров по воротам «Енисея». Дело близиться к голу. Ждём.

    53' Прерывает «Енисей» атаку «Ротора». Интенсивность матча падает. Мячом больше владеет «Ротор».

    50' Атакует «Ротор» позиционной атакой. «Енисей» справляется с атакой. Обстановка на поле спокойная.

    48' Ротор выводит мяч из аута. Пытается команда провести атаку, но пока удача не на их стороне.

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    47' Игрок «Ротора» Никишин сразу же наносит дальний удар по воротам соперника. Слишком высоко, не получился опасный удар.

    45' Команды выходят на поле. В глазах «Ротора» видна надежда на победу в матче. Составы остались аналогичные первому тайму. Смотрим.

    45' Закончился 1 тайм. Команды уходят с поля. Счёт на табло 0:0.

    45' Судья добавляет 3 минуты к основному времени.

    46' Угловой подают красноярцы. Игроки «Ротора» спокойно сбивают атакующий темп соперников.

    41' Покидает поле игрок «Енисея» Агиенко после столкновения на поле. На замену вышел Зазвонкиy.

    37' Угловой подаёт команда «Ротор».

    34' Напряженная обстановка на поле. Судья показывает сразу 3 жёлтых карточки. У команды «Ротор» желтые карточки получили Плотников. А у команды «Енисей» игрок Раткович.

    33' Удар полузащитника «Енисея» Надольского по воротам «Ротора» не увенчался успехом.

    29' Угловой у ворот Егора Шамова

    27' Александр Хохлачёв лежит на поле. Судья не видит значимого нарушения

    25' Команды сделали перерыв на водопой.

    24' Фол на игроке команды «Ротор»

    20' Угловой у команды «Ротор»

    17' Замечен офсайд у игрока «Ротора»

    12' Игроку «Енисея» оказывают медицинскую помощь.

    8' Андрей Мазурин игрок команды «Енисей» получает жёлтую карточку за задержку соперника.

    5' Игрок «Ротор» Николай Покидышев получает первую жёлтую карточку

    4' «Енисей» стабильно атакует «команду Ротор»

    2' Егор Иванов заработал угловой для своей команды

    1' Матч начался

    Перед матчем

    «Ротор»

    Волгоградский «Ротор» начинает сезон в Первой лиге с неоднозначными результатами. После двух сыгранных матчей в активе команды 3 очка. Стартовый матч сезона принёс победу над ульяновской «Волгой» со счётом 2:1, однако во встрече с «Челябинском» подопечные Дениса Бояринцева уступили с минимальным счётом 0:1.

    Межсезонье принесло команде существенные изменения в составе. Клуб покинули опытные игроки Илья Кухарчук и Максим Турищев, которые внесли значительный вклад в успехи команды в прошлом сезоне. На их место пришли новые футболисты, которые пока находятся в процессе адаптации и интеграции в основной состав.

    Текущая форма команды вызывает определённые вопросы. В последнем матче против «Челябинска» волгоградцы демонстрировали неплохие атакующие действия, создав несколько опасных моментов у ворот соперника. «Ротор» является крепкой командой и в первых двух матчах сезона команда это показала. Тренерский штаб под руководством Дениса Бояринцева активно работает над улучшением взаимодействия между линиями команды.

    Дополнительную сложность создаёт ситуация с травмированными игроками. В матче с «Челябинском» команда получила несколько повреждений. Травмирован голкипер Иван Литвенок и полузащитник Анатолий Макаров. Это может повлиять на выбор состава в ближайших матчах.

    «Енисей»

    Красноярский «Енисей» начинает сезон в Первой лиге с крайне неудачных результатов. После двух сыгранных матчей команда находится в нижней части турнирной таблицы, потерпев два поражения подряд. В стартовом матче сезона красно-синие крупно уступили «Чайке» со счётом 0:3, а во второй встрече с минимальным перевесом проиграли «СКА-Хабаровску» — 1:2.

    Команду возглавляет опытный наставник Андрей Тихонов, однако старт сезона для красноярцев складывается крайне непросто. Коллектив испытывает серьёзные проблемы как в оборонительных, так и в атакующих действиях.

    Текущая форма команды оставляет желать лучшего. Игрокам необходимо срочно исправлять ситуацию и набирать первые очки в сезоне. Предстоящий матч становится для «Енисея» отличной возможностью прервать неприятную серию неудач и вернуть уверенность в собственных силах.

    Очные матчи

    Примечательно, что в последней официальной встрече этих команд, состоявшейся весной текущего года, «Ротор» одержал уверенную победу со счётом 3:0. Тогда голы забили Илья Кухарчук, Максим Турищев с пенальти и Александр Клещенко. Между командами было сыграно 14 матчей: 6 побед у команды «Ротор», 5 побед у команды «Енисей», ничейным результатом закончилось 3 игры.
    Несмотря на разные турнирные задачи, обе команды объединены общей целью — улучшить своё положение в турнирной таблице. Для «Ротора» это будет первая домашняя игра сезона, а для «Енисея» — реальный шанс прервать серию неудач.

    Эксперты Livesport.ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.91.

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