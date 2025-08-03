Команды участвуют в летнем турнире Премьер-лиги. После двух туров МЮ занимает первое место из четырех с 6 очками. «Манкунианцы» разгромили «Борнмут» и выиграли у «Вест Хэма». «Эвертон» во всех двух матчах с теми же соперниками потерпел неудачу и замыкает список.
В целом МЮ очень хорошо начал предсезонный сбор. А вот «Эвертон» имеет три поражения подряд. В этом плане «Юнайтед» имеет перевес над своим соперником. Смогут ли красные использовать свое преимущество?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры не видят проблем в том, чтобы МЮ выиграл. Ставки они принимают с котировками 1.55 и 5.60.
- Эксперты LiveSport уверены, что развитие событий начнется еще в первом тайме. Они ставят на результативный футбол.
- Искусственный интеллект спрогнозировал победу «Ман Юнайтед» со счетом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» смотрите на LiveCup.Run.
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