4 августа в 00:00 по мск состоится товарищеский поединок между

Команды участвуют в летнем турнире Премьер-лиги. После двух туров МЮ занимает первое место из четырех с 6 очками. «Манкунианцы» разгромили «Борнмут» и выиграли у «Вест Хэма». «Эвертон» во всех двух матчах с теми же соперниками потерпел неудачу и замыкает список.

В целом МЮ очень хорошо начал предсезонный сбор. А вот «Эвертон» имеет три поражения подряд. В этом плане «Юнайтед» имеет перевес над своим соперником. Смогут ли красные использовать свое преимущество?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры не видят проблем в том, чтобы МЮ выиграл. Ставки они принимают с котировками 1.55 и 5.60.

Эксперты LiveSport уверены, что развитие событий начнется еще в первом тайме. Они ставят на результативный футбол.

Искусственный интеллект спрогнозировал победу «Ман Юнайтед» со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» смотрите на LiveCup.Run.

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