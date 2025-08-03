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    «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Товарищеские матчи Манчестер Юнайтед Эвертон
    4 августа в 00:00 по мск состоится товарищеский поединок между «Манчестер Юнайтед» и «Эвертоном».

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    Команды участвуют в летнем турнире Премьер-лиги. После двух туров МЮ занимает первое место из четырех с 6 очками. «Манкунианцы» разгромили «Борнмут» и выиграли у «Вест Хэма». «Эвертон» во всех двух матчах с теми же соперниками потерпел неудачу и замыкает список.

    В целом МЮ очень хорошо начал предсезонный сбор. А вот «Эвертон» имеет три поражения подряд. В этом плане «Юнайтед» имеет перевес над своим соперником. Смогут ли красные использовать свое преимущество?

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры не видят проблем в том, чтобы МЮ выиграл. Ставки они принимают с котировками 1.55 и 5.60.

    • Эксперты LiveSport уверены, что развитие событий начнется еще в первом тайме. Они ставят на результативный футбол.

    • Искусственный интеллект спрогнозировал победу «Ман Юнайтед» со счетом 2:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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